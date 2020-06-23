Тема судейства в матче Динамо и план камбэка ПФЛ. Главные новости за 22 июня. Аудио

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Киевское "Динамо" обыгрывает "Колос" в рамках скандального и болезненного судейства Сергея Бойко, информация касательно возобновления ПЛФ из первых уст, но и это не все наши новости на сегодня. Рокировка на тренерском мостике ФК "Львов" и разгром от "Манчестер Сити", в котором принял участие украинец Александр Зинченко. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.