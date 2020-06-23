Золото Шахтера, цирк в матче Динамо, покупка Черноморца и интервью Суркиса. ТаТоТаке №156
Вот и причина отставки Рафаилова?
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников разбирают самые интересные события последнего тура УПЛ, рассказывают кучу инсайдов и объясняют, что же происходит в "Заре".
- "Шахтер" не впечатлил в чемпионском матче
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- Зачем Рафаилов и Шаблий устроили проблемы "Заре"
- Остальные матчи и таблица
- 6 мыслей о нашем интервью с Суркисом
- "Черноморец" пытаются купить сразу две стороны
- Куда пойдут ваши донаты
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
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Источник:ТаТоТаке
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