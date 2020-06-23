  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Золото Шахтера, цирк в матче Динамо, покупка Черноморца и интервью Суркиса. ТаТоТаке №156
В тренде

Золото Шахтера, цирк в матче Динамо, покупка Черноморца и интервью Суркиса. ТаТоТаке №156

Общие новости
(1 голосов)

Вот и причина отставки Рафаилова?

Золото Шахтера, цирк в матче Динамо, покупка Черноморца и интервью Суркиса. ТаТоТаке №156
Новина українською

Михаил Спиваковский и Сергей Болотников разбирают самые интересные события последнего тура УПЛ, рассказывают кучу инсайдов и объясняют, что же происходит в "Заре".

Читайте такжеИгроки Зари покидают клуб за бесценок! | ТаТоТаке № 155
  • "Шахтер" не впечатлил в чемпионском матче
  • Золото "Шахтера" – скорее не его заслуга, а слабость соперников
  • Арбитр матча "Динамо" – "Колос" устроил настоящий трэш
  • Заря уничтожила "Десну" прессингом
  • Зачем Рафаилов и Шаблий устроили проблемы "Заре"
  • Остальные матчи и таблица
  • 6 мыслей о нашем интервью с Суркисом
  • "Черноморец" пытаются купить сразу две стороны
  • Куда пойдут ваши донаты
  • Новая загадка в рубрике ШоТоТаке

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ТаТоТаке Сергей Болотников Михаил Спиваковский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...