Операция Агуэро, COVID-19 в Олимпике и Рухе, победа Барселоны. Главные новости за 23 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Андрей Ярмоленко просидел матч с "Тоттенхэмом" на скамейке, ситуация с коронавирусом в "Олимпике" и "Рухе", но и это не все наши новости на сегодня. Чемпионская гонка в Испании, хирургическое вмешательство на колене форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и инсайды от бывшего пресс-секретаря "Олимпика" Олега Баркова. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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