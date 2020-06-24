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Операция Агуэро, COVID-19 в Олимпике и Рухе, победа Барселоны. Главные новости за 23 июня. Аудио

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Операция Агуэро, COVID-19 в Олимпике и Рухе, победа Барселоны. Главные новости за 23 июня. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеКоронавирус отступает, Агуэро хромает, а Ярмоленко сидит. Главные новости от 23 июня

Андрей Ярмоленко просидел матч с "Тоттенхэмом" на скамейке, ситуация с коронавирусом в "Олимпике" и "Рухе", но и это не все наши новости на сегодня. Чемпионская гонка в Испании, хирургическое вмешательство на колене форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро и инсайды от бывшего пресс-секретаря "Олимпика" Олега Баркова. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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