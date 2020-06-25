Подвиг 16-летнего вратаря, возвращение Первой лиги, гол Малиновского. Главные новости за 24 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 24 июня

Соперником "Динамо" в решающем поединке за трофей должен был стать победитель пары "Мариуполь" - "Ворскла". Хозяева открыли счет в первом тайме - удар Горбунова подправил Чурко. Однако после перерыва полтавчане отыгрались благодаря реализованному Кане пенальти. В итоге победителя пришлось определять в серии пенальти. При этом главный тренер "Ворсклы" заменил основного вратаря Резника на 16-летнего Павла Исенко. И именно он стал героем лотереи - юный голкипер отбил три удара азовцев и обеспечил своей команде выход в финал. Матч "Динамо" - "Ворскла" состоится восьмого июля во Львове.

В первом после карантина туре (20-й по счету) произошла одна громкая сенсация - "Кремень" на своем поле минимально переиграл "Минай", который до сих пор занимал третье место. Как следствие закарпатская команда упала на шестую позицию. Ее обошли "Ингулец" (команда из Петрово вообще стала лидером после победы над "Горняк-Спорт" 2:1), "Оболонь-Бровар" (пивовары сыграли вничью с "Авангардом" 1:1) и харьковский "Металлист 1925" (победа над запорожским "Металлургом" 2:0). Также отмечаем погром, который "Николаев" устроил "Прикарпатью" - 5:1.

В 27-м туре чемпионата Италии встречались "Аталанта" и "Лацио". Первый тайм оказался за римлянами - они дважды огорчили голкипера бергамцем. Сначала де Роон срезал в свои ворота, затем отличился Милинкович-Савич. Но еще до перерыва "Аталанта" один гол отыграла - Гозенс завершил голевую атаку, которую начал Руслан Малиновский. Именно украинский хавбек сравнял счет во втором тайме отличным дальним ударом. Уже без него на поле "Аталанта" забила третий гол (Паломино). В результате команда Руслана сократила отрыв от "Интера", который сыграл вничью 3:3 с "Сассуоло", а "Лацио" отстал от "Ювентуса" уже на четыре очка.

Команда Юргена Клоппа красиво разобралась с "Кристал Пэлас". Красные забили сопернику четыре гола, каждый из которых получился весьма эффектным. Отличились Трент-Арнольд, Салах, Фабиньо и Мане. Уже в следующем туре в игре с "Манчестер Сити" "Ливерпуль" может стать чемпионом (или и сейчас, если горожане сегодня не смогут обыграть "Челси"). Также отмечаем победу МЮ над "Шеффилдом" - хет-трик на счету Марсьяля. Не отстает "Вулверхэмптон", который обыграл "Борнмут" 1:0.

В Испании доигрывают 31-й тур. "Реал" принимал "Мальорку" и спокойно победил, забив два гола. Сначала отличился Винисиус Жуниор, затем классный мяч ударом со штрафного забил Серхио Рамос. Сливочные, напомним, опережают "Барселону" по дополнительным показателям. Между тем, "Реал Сосьедад" уступил минимально "Сельте" и, похоже, уже не является претендентом на путевку в Лигу Чемпионов. Баски - седьмые.

Умер известный тренер Карпат

На 74-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный львовский тренер Юрий Дячук-Ставицкий. Именно он возглавлял "Карпаты", когда зелено-белые в статусе команды Первой лиги дошли до полуфинала Кубка Украины, а затем заняли второе место и завоевали путевку в высший дивизион. В 2012-м и 2013-м он исполнял обязанности главного тренера.