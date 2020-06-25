Пушка Малиновского, камбэк ПФЛ и соперник Динамо в финале. Главные новости за 24 июня. Аудио

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16-летний вратарь вывел полтавскую "Ворсклу" в финал Кубка Украины, а Первая лига официально вернулась, но и это не все наши новости на сегодня. Огромный вклад Руслана Малиновского в победу "Аталанты" над "Лацио", смерть известного тренера львовских "Карпат" и другие яркие результаты вчерашнего вечера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.