Пушка Малиновского, камбэк ПФЛ и соперник Динамо в финале. Главные новости за 24 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеПодвиг 16-летнего вратаря, возвращение Первой лиги, гол Малиновского. Главные новости за 24 июня
16-летний вратарь вывел полтавскую "Ворсклу" в финал Кубка Украины, а Первая лига официально вернулась, но и это не все наши новости на сегодня. Огромный вклад Руслана Малиновского в победу "Аталанты" над "Лацио", смерть известного тренера львовских "Карпат" и другие яркие результаты вчерашнего вечера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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