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Во время игры в футбол в Харькове умер человек

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Остановилось сердце

Во время игры в футбол в Харькове умер человек
Новина українською

Вечером 24 июня во время игры в футбол с друзьями в городе Харьков на территории ОСК "Металлист" стало плохо мужчине-иностранцу.

Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, зафиксировали остановку сердца. Они пытались реанимировать парня, однако пришлось констатировать его смерть.

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В статье: ОСК "Металлист" Харьков стадион Металлист
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Источник:
Вечірній Харків

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