Во время игры в футбол в Харькове умер человек

Вечером 24 июня во время игры в футбол с друзьями в городе Харьков на территории ОСК "Металлист" стало плохо мужчине-иностранцу.

Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, зафиксировали остановку сердца. Они пытались реанимировать парня, однако пришлось констатировать его смерть.