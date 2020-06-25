Во время игры в футбол в Харькове умер человек
Остановилось сердце
Вечером 24 июня во время игры в футбол с друзьями в городе Харьков на территории ОСК "Металлист" стало плохо мужчине-иностранцу.
Медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, зафиксировали остановку сердца. Они пытались реанимировать парня, однако пришлось констатировать его смерть.
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Источник:Вечірній Харків
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