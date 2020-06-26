Чемпионство Ливерпуля, перенос финала Кубка в Харьков. Главные новости за 25 июня
А также громкий обмен игроками между Барселоной и Ювентусом
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 25 июня
Челси обыграл Сити и вручил Ливерпулю чемпионство
Вчера “Ливерпуль” впервые за 30 лет и в 19-й раз в своей истории стал чемпионом Англии. “Ливерпуль” стал недосягаемым для конкурентов за семь туров до окончания чемпионата, набрав 86 очков из 93 возможных. “Красные” стали чемпионами после победы “Челси” над “Манчестер Сити” со счетом 2:1 (Пулишич, Виллиан с пенальти – Де Брюйне).
Финал Кубка Украины перенесут в Харьков
Финал Кубка Украины в котором сыграют "Динамо" и "Ворскла", во второй раз перенесут. Поединок, который должен был состояться восьмого июля во Львове, пройдет в другом городе, сообщает 24 канал. В Львовской ассоциации футбола подтвердили информацию, что финал на "Арене Львов" не состоится. Вероятнее всего, матч примет Харьков.
Барселона и Ювентус договорились о громком обмене игроками
“Барселона” и “Ювентус” проведут обмен полузащитниками. Итальянский клуб подпишет за 70 миллионов хавбека “Барсы” Артура, а в обратном направлении за 60 млн отправится центрхав Миралем Пьянич, сообщают многочисленные источники в Испании и Италии. Артур подпишет контракт до 2025 года, Пьянич – до 2024.
Ковалец дебютировал в Черноморце с победы
В четверг в Первой лиге состоялось два матча. В первом из них “Балканы” минимально переиграли “Черкащину” (1:0), вторая игра получилась более результативной – “Черноморец” и “Волынь” на двоих забили семь мячей. Сергей Ковалец выиграл свой дебютный матч в качестве тренера “Черноморца” – одесситы переиграли “Волынь” со счетом 5:2.
Дортмунд подписал защитника ПСЖ, Педро отправится в Италию
Бельгийский фулбек ПСЖ Тома Менье со следующего сезона будет выступать за “Боруссию” Дортмунд. Вчера 28-летний защитник подписал с BVB контракт на четыре года. “Боруссия показывает тот футбол, в который я хочу играть: настоящий и захватывающий”, – сказал Менье. Также вчера стало известно о предстоящем переходе вингера “Челси” Педро в “Рому”. Педро присоединится к римлянам после окончания сезона 19/20 в качестве свободного агента.
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