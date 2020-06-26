Золото Ливерпуля, перенос финала Кубка и обмен Барселоны с Юве. Главные новости за 25 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" перенесут во второй раз, но и это не все наши новости на сегодня. Успешный дебют Сергея Ковальца на посту тренера одесского "Черноморца" и обмен "Барселоны" и "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...