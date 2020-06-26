Золото Ливерпуля, перенос финала Кубка и обмен Барселоны с Юве. Главные новости за 25 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

"Ливерпуль" впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, финал Кубка Украины между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" перенесут во второй раз, но и это не все наши новости на сегодня. Успешный дебют Сергея Ковальца на посту тренера одесского "Черноморца" и обмен "Барселоны" и "Ювентуса". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.