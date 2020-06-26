УАФ получит от ФИФА 1,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Помощь будет оказана всем ассоциациям-членам ФИФА
ФИФА утвердила ряд мер с целью оказания помощи мировому футбольному сообществу в борьбе с коронавирусом.
В рамках этой программы помощь будет оказана всем ассоциациям-членам ФИФА, в том числе и УАФ.
Украина сможет рассчитывать на грант в размере 1,5 миллиона долларов - универсальный грант в размере 1 миллиона долларов будет выделен всем членам ФИФА, а также дополнительно 500 000 долларов предоставят специально для женского футбола.
В общей сложности ФИФА планирует выделить около 1,5 миллиарда долларов помощи.
Также сообщается, что все ассоциации ФИФА при необходимости смогут рассчитывать на беспроцентные кредиты на сумму от 500 тысяч до 5 миллионов долларов.
И гранты, и кредиты могут быть направлены ассоциациями-членами более широкому футбольному сообществу на их соответствующих территориях, включая клубы, игроков, лиги или другие пострадавшие стороны.
Напомним, что ранее помощь в борьбе с последствиями COVID-19 обещал выделить и УЕФА. Украинская ассоциация футбола по этому проекту получит 4,3 миллиона евро.
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