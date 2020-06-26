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УАФ получит от ФИФА 1,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Общие новости
(1 голосов)

Помощь будет оказана всем ассоциациям-членам ФИФА

УАФ получит от ФИФА 1,5 млн долларов на борьбу с коронавирусом
Новина українською

ФИФА утвердила ряд мер с целью оказания помощи мировому футбольному сообществу в борьбе с коронавирусом.

В рамках этой программы помощь будет оказана всем ассоциациям-членам ФИФА, в том числе и УАФ.

Украина сможет рассчитывать на грант в размере 1,5 миллиона долларов - универсальный грант в размере 1 миллиона долларов будет выделен всем членам ФИФА, а также дополнительно 500 000 долларов предоставят специально для женского футбола.

В общей сложности ФИФА планирует выделить около 1,5 миллиарда долларов помощи.

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Также сообщается, что все ассоциации ФИФА при необходимости смогут рассчитывать на беспроцентные кредиты на сумму от 500 тысяч до 5 миллионов долларов.

И гранты, и кредиты могут быть направлены ассоциациями-членами более широкому футбольному сообществу на их соответствующих территориях, включая клубы, игроков, лиги или другие пострадавшие стороны.

Напомним, что ранее помощь в борьбе с последствиями COVID-19 обещал выделить и УЕФА. Украинская ассоциация футбола по этому проекту получит 4,3 миллиона евро.

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В статье: ФИФА УАФ коронавирус
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Источник:
FIFA

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Комментарии (8)
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Mike50 (M)
26.06.2020 в 20:32
кто будет решать на что их потратить?
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+2
0
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Виктор 2209 (Мехико)
26.06.2020 в 20:41
Их скорее всего уже нет,они ушли на "нужные счета",там дармоедов и борцов за развитие хватает
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+2
0
Mike50 (M)
26.06.2020 в 20:44
это печально(
+1
0
старий фан (Рівне)
26.06.2020 в 21:08
Ну це навряд чи. Ці гроші під контролем. Але на жаль ніде не написали, на що їх мають тратити?
+1
0
bombard (Харьков)
26.06.2020 в 20:23
А к деньгам прилагается смотрящий за их использованием по назначению? Иначе футбольные чиновники разгребут их по карманам.
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+3
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.06.2020 в 20:28
эти могут спиз...ть бабло вместе со смотрящим
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+5
0
bombard (Харьков)
26.06.2020 в 20:43
Этого я и не учёл...
+1
0
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Инспектор ( )
26.06.2020 в 20:16
А 4,3 млн от УЕФА получили?
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+1
0


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