Ирина Блохина: В Великом футболе был создан определенный имидж, в который меня зажали

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике и экс-ведущая "Великого футбола" Ирина Блохина вспомнила период работы в проекте к Евро-2012.

– Сейчас вижу и слушаю совсем другую Иришу Блохину, чем та, которая вела "Великий футбол" с Александром Денисовым во время Евро-2012. Что изменилось?

– Я была такой же. Просто тогда меня в Украине не настолько знали, а в этой программе не давали быть настоящей. Это было 8 лет назад. Я приехала из Америки, где училась, развивалась и вкладывала в себя, чтобы вернуться работать в Украину. И чтобы быть такой, какая я есть. Но меня поставили в очень жесткие рамки.

В результате все видели картинку, где я стояла: "Снова здрасте, с вами я ― Ириша Блохина". Был создан определенный имидж, в который меня зажали. Случалось даже, что мне специально отключали микрофон.

– Очень часто к девушкам в футболе предвзятое отношение. Сталкивались с проявлениями сексизма?

– Расизм, гендерное неравенство и в целом неуважение к женщинам ― над решением этих проблем в нашей стране надо еще много работать.