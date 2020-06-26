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Ирина Блохина: В Великом футболе был создан определенный имидж, в который меня зажали

Общие новости
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Иногда даже выключали микрофон

Ирина Блохина: В Великом футболе был создан определенный имидж, в который меня зажали
Новина українською

Тренер сборной Украины по художественной гимнастике и экс-ведущая "Великого футбола" Ирина Блохина вспомнила период работы в проекте к Евро-2012.

– Сейчас вижу и слушаю совсем другую Иришу Блохину, чем та, которая вела "Великий футбол" с Александром Денисовым во время Евро-2012. Что изменилось?

– Я была такой же. Просто тогда меня в Украине не настолько знали, а в этой программе не давали быть настоящей. Это было 8 лет назад. Я приехала из Америки, где училась, развивалась и вкладывала в себя, чтобы вернуться работать в Украину. И чтобы быть такой, какая я есть. Но меня поставили в очень жесткие рамки.

В результате все видели картинку, где я стояла: "Снова здрасте, с вами я ― Ириша Блохина". Был создан определенный имидж, в который меня зажали. Случалось даже, что мне специально отключали микрофон.

– Очень часто к девушкам в футболе предвзятое отношение. Сталкивались с проявлениями сексизма?

– Расизм, гендерное неравенство и в целом неуважение к женщинам ― над решением этих проблем в нашей стране надо еще много работать.

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В статье: ТК Футбол Ириша Блохина
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
26.06.2020 в 23:08
на евро смотрел всё и вся .. тогда ей давали и слово и вермя .. она кроме как показать шок без слов и т.д. ничего не могла, ну ще на переводе сратывала )) а так баба бабой в футболе ... о чем шепчет?? какие рамки????
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Лекарь (село Дарница)
26.06.2020 в 23:04
Сама подписала себя в какое-то дерьмо, а потом жалуется. Могла бы в прямом эфире стать героиней борьбы за права женщин. А почему не случилось? Потому что деньги мешали, изо всех щелей и дырок торчали.
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Yurko-Zahid (Лаббок )
26.06.2020 в 22:13
"Сталкивались с проявлениями сексизма? Расизм, гендерное неравенство и в целом неуважение к женщинам ― над решением этих проблем в нашей стране надо еще много работать." До чого тут расизм приплітати? До чого тут "в нашій країні?" Було поставлено конкретне запитання за конкретну людину.
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