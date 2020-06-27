Новый город для Кубка, инициатива Зеленского, разгром от Ювентуса. Главные новости за 26 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 26 июня

УАФ утвердила новое место для финала Кубка

Сначала решающий матч национального Кубка должен был состояться в Тернополе. Затем из-за эпидемии поединок перенесли во Львов. Однако на данный момент в городе Льва наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому финал Кубка пришлось переносить в третий раз. Поэтому Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил новым местом проведения игры Харьков. Матч между "Динамо" и "Ворсклой", напомним, состоится восьмого июля.

Определен календарь Лиги Наций

УЕФА опубликовал календарь турнира. Для Украины все начнется третьего сентября матчем против Швейцарии дома, шестого сентября сыграем с Испанией на выезде. 10-го октября Украина примет Германию, а 13 октября будем ждать в гости Испанию. Завершат турнир сине-желтые двумя выездными поединками - 14-го ноября с Германией, 17-го ноября со Швейцарией.

Международная футбольная ассоциация выделит 1,5 млрд долларов в помощь членам в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. Каждый из членов, в том числе и Украина, получит по полтора миллиона долларов, из которых один миллион универсальный грант, еще полмиллиона предусмотренные на помощь женскому футболу. Также ФИФА предоставит возможность получить беспроцентный кредит в размере от 500 000 до 5 млн.

По информации СМИ, перед Александром Бабичем стоит задача вывести азовцев в Лигу Европы. Если этого не удастся сделать, клуб сменит наставника. Сейчас рассматривается кандидатура Валерия Кривенцова, который уже возглавлял "Мариуполь" в сезоне 2015/16, а также работал со многими футболистами азовцев в структуре "Шахтера".

Речь о "Кривбассе", который представлял город, откуда Владимир Зеленский родом. Президент Украины во время одной из своих рабочих поездок заявил, что поручил депутату Юрию Корявченкову проработать вопрос возрождения криворожского клуба. "Кривбасс", напомним, прекратил существование в 2013 году после того, как Игорь Коломойский прекратил его финансирование.

В Бундеслиге назвали игрока сезона

Им стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски. За сезон поляк забил 33 гола, что является новым рекордом для легионеров в немецком чемпионате. Сейчас Роберт фаворит сезона в борьбе за Золотую бутсу. В субботу, когда состоится последний тур Бундеслиги, он еще может улучшить свою статистику.

Старая Синьора не смогла забить "Лечче" в первом тайме, хотя соперник, начиная с 32-й минуты, играл в меньшинстве. А вот во втором тайме голы посыпались - Роналду забил пенальти и дважды ассистировал партнерам - Дибале и Игуаину. Еще один гол на счету де Лигта. "Ювентус" уже на семь очков оторвался от "Лацио", который в 28-м туре сыграет с "Фиорентиной". Добавим, что весь матч в составе "Лечче" сыграл Евгений Шахов.