Интриги УПЛ, новая звезда Кубка, коронация Ливерпуля. Футбол за неделю в АУДИО формате - анонс

UA-Футбол продолжает экспериментировать и предлагает пользователям портала итоги недели Игры №1 в аудио формате. Если вы не регулярно следили за новостями в течение последних семи дней или информации было так много, что ее необходимо систематизировать, Владимир Стельмах в течение 20 минут расскажет о самом главном.

Как разворачивается борьба за серебро в УПЛ

Кто стал главным героем Кубка Украины

Чем завершилась Бундеслига

По итогам которого матча Ливерпуль наконец получил свой титул

Почему хромает Барселона

Об успехах наших за рубежом

Слушайте второй выпуск программы Футбол за неделю в воскресенье, 28 июня в 22:00 или позже в любое другое удобное для вас время.