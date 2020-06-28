Интриги УПЛ, новая звезда Кубка, коронация Ливерпуля. Футбол за неделю в АУДИО формате - анонс
Воскресенья, 28 июня, 22:00 - аудио выпуск недельных футбольных итогов
UA-Футбол продолжает экспериментировать и предлагает пользователям портала итоги недели Игры №1 в аудио формате. Если вы не регулярно следили за новостями в течение последних семи дней или информации было так много, что ее необходимо систематизировать, Владимир Стельмах в течение 20 минут расскажет о самом главном.
- Как разворачивается борьба за серебро в УПЛ
- Кто стал главным героем Кубка Украины
- Чем завершилась Бундеслига
- По итогам которого матча Ливерпуль наконец получил свой титул
- Почему хромает Барселона
- Об успехах наших за рубежом
Слушайте второй выпуск программы Футбол за неделю в воскресенье, 28 июня в 22:00 или позже в любое другое удобное для вас время.
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