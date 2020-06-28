Несколько тысяч фанатов поздравили Шахтер с чемпионством на НСК Олимпийский

Более пяти тысяч болельщиков благодаря титульному партнеру "Шахтера" Parimatch приняли участие в церемонии награждения команды золотыми медалями чемпионата Украины. Несмотря на карантин, фанаты попали на стадион и поддержали клуб.

Во время матча "горняков" с "Зарей", все желающие смогли оказаться на "Олимпийском" при помощи Zoom-трансляции. Благодаря современным технологиям клубу удалось создать атмосферу присутствия болельщиков на стадионе и подарить фанатам возможность отпраздновать триумф вместе с командой. Футболисты, со своей стороны, также оценили энтузиазм фанатов и после матча подошли к экранам, чтобы поблагодарить их за поддержку. Матч завершился со счетом 0:0.

Напомним, что ранее "Шахтер" досрочно оформил свое 13 чемпионство и обогнал "Динамо" по количеству выигранных трофеев.