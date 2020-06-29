Позор Динамо, отрыв Реала, полуфиналисты Кубка Англии. Главные новости за 28 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 28 июня

Динамо проиграло Десне

В Чернигов киевляне приехали без двух основных защитников - Попова и Миколенко. Возможно, именно их отсутствие привело к тому, что "Десна" смогла забить три гола в ворота Бущана. Цыганков открыл счет уже на четвертой минуте, но достаточно быстро Картушов сравнял, а затем Каргбо срезал мяч в собственные ворота. "Динамо" отыгралось на 89-й усилиями того же Цыганкова, однако на 90+3-й Гитченко принес своей команде победу, замкнув угловой. Таким образом, после 28-го тура Динамо все еще второе, но опережает "Зарю" на два очка, а "Десну" только на три.

Мариуполь вплотную приблизился к Днепру-1

Из-за кубкового полуфинала Александр Бабич провел большую ротацию, но это не помешало его команде отлично сыграть первый тайм. "Мариуполь" повел благодаря голу Корниенко и Кащука. После перерыва "Днепр-1" заметно прибавил, смог один мяч отыграть ударом с пенальти, однако чтобы сравнять счет не хватило мастерства и удачи. "Днепр-1" до сих пор первый, но его преимущество над "Мариуполем" составляет всего одно очко. Азовцам удалось оторваться от "Ворсклы", которая вчера сыграла в сухую ничью с "Олимпиком".

Рома рискует не попасть в Лигу Чемпионов

Команда Паулу Фонсеки уступила на выезде "Милану", пропустив под конец игры от Ребича и Чалханоглу. В результате отрыв "Аталанты" увеличился до девяти очков. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе на игру с "Удинезе", но был заменен на Муриеля в начале второго тайма при счете 1:1. Именно колумбиец стал ключевой фигурой матча - его дубль позволил бергамцам отпраздновать победу 3:2. "Интер" сильно помучился, но победил "Парму" 2:1, а "Наполи" одолел СПАЛ 3:1. Неаполитанцы имеют серию из пяти побед и поднялись на шестое место.

Реал отрывается от Барселоны

После ничьей с "Сельтой" каталонцы вышли вперед в гонке с "Реалом", но лишь на одно очко. После матча с "Эспаньолом" уже сливочные впереди, да еще и имеют преимущество в два балла. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Каземиро. Между тем "Вильярреал" переиграл "Валенсию" и уже находится на расстоянии трех очков от зоны Лиги Чемпионов.

Определились полуфиналисты Кубка Англии

В этом сезоне четверка, которая будет бороться за трофей, весьма статусная. Еще в субботу "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" 2:0. А уже вчера "Челси" обыграл "Лестер" благодаря голу Баркли, "Арсенал" был сильнее "Шеффилд Юнайтед" (Себальос забил победный на 90 + 1-й), а МЮ лишь в овертайме додавил "Норвич". Победу манкунианцам принес Магуайр.

Сухая серия Лунина прервалась

"Овьедо" приехал в гости к одному из главных конкурентов в борьбе за выживание - "Нумансии" и проиграл. После двух сухих матчей Андрей Лунин все же пропустил - соперник забил головой. Таким образом "Овьедо" опустился в зону вылета, уступая именно "Нумансии" по дополнительным показателям.

Киевское Динамо интересуется хорватским форвардом

По информации хорватских СМИ, на радар киевского клуба попал 25-летний нападающий "Осиека" Мирко Марич. В нынешнем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата, забив 19 голов в 29 матчах. Трансфер оценивается в четыре миллиона евро, при этом на Мирко претендует итальянская "Монца", которой владеет Сильвио Берлускони.