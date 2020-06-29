Интерес Динамо к форварду и финал сухой серии Андрея Лунина. Главные новости за 28 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
"Динамо" уступает "Десне", "Мариуполь" отрывается от "Днепра-1", но и это не все наши новости на сегодня. Полуфиналисты Кубка Англии, победа "Аталанты" Руслана Малиновского и успех мадридского "Реала". Также про неудачу украинского вратаря "Овьедо" Андрея Лунина в матче с "Нумансией" и интерес "Динамо" к форварду "Осиека". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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