Горяинову – 45. Сегодня экс-вратарь Металлиста празднует день рождения

Александр Сергеевич Горяинов родился 29 июня 1975 года. Сегодня ему исполнилось 45 лет. Украинский вратарь – рекордсмен харьковского "Металлиста" по сыгранным матчам, он вышел на поле в 502 поединках за клуб во всех турнирах.

23 мая 2018 года в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоялся прощальный матч Александра Горяинова, в котором бывшие игроки харьковской команды сыграли против футбольных звезд Украины. На 71-й минуте матча Александра заменил его сын Алексей.

Горяинов – серебряный (2012/13) и бронзовый призер чемпионата Украины (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012).