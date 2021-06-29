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Горяинову – 46. Сегодня экс-вратарь Металлиста празднует день рождения

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Легенда Харькова

Горяинову – 46. Сегодня экс-вратарь Металлиста празднует день рождения

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Александр Сергеевич Горяинов родился 29 июня 1975 года. Сегодня ему исполнилось 46 лет. Украинский вратарь – рекордсмен харьковского "Металлиста" по сыгранным матчам, он вышел на поле в 502 поединках за клуб во всех турнирах.

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23 мая 2018 года в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоялся прощальный матч Александра Горяинова, в котором бывшие игроки харьковской команды сыграли против футбольных звезд Украины. На 71-й минуте матча Александра заменил его сын Алексей.

Горяинов – серебряный (2012/13) и бронзовый призер чемпионата Украины (2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/2012).

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В статье: Александр Горяинов Металлист (Харьков) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
29.06.2021 в 10:00
Вітаємо!
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