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Бебех: Спорт на "плюсах" не в приоритете. Легче сделать сериал Мухтар и 5 раз показывать

Общие новости
(1 голосов)

Все больше журналистов уходят на Youtube

Бебех: Спорт на "плюсах" не в приоритете. Легче сделать сериал Мухтар и 5 раз показывать
Новина українською

Бывший спортивный журналист канала "2+2" Роман бебех рассказал, почему он ушел на Youtube, где сейчас развивает свой проект.

"Я бы никогда не ушел из "плюсов", если бы они хотели развивать направление спорта. Это не приоритет на "плюсах", к сожалению. Есть клубы, есть инвесторы, которые любят футбол, поэтому там появляется футбол.

У самого менеджмента "плюсов" я не вижу любви к футболу, к сожалению. Хотя они ходят иногда на футбол.

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Футбол – очень дорого. Намного легче сделать сериал "Мухтар", его можно 5 раз показывать. Спорт можно показать раз, он может взять рейтинг или же не взять", - сказал Бебех.

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В статье: Роман Бебех Телеканал 2+2
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
29.06.2020 в 23:10
В роли Мухтара - Циганик?
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armik (Киев)
29.06.2020 в 22:51
Ну, любовь к футболу не компенсирует бездарную и занудную работу журналистов.Когда вижу того же Цыганыка немедленно переключаю канал.Просто воротит от этих бебехов.Футбол не место, где любой может заработать на хлеб с маслом, невзирая на отсутствие таланта.
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alex 66 (Кременчуг)
29.06.2020 в 22:33
Для Динамо только УНИАН и то помолившись
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