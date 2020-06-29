Бебех: Спорт на "плюсах" не в приоритете. Легче сделать сериал Мухтар и 5 раз показывать

Бывший спортивный журналист канала "2+2" Роман бебех рассказал, почему он ушел на Youtube, где сейчас развивает свой проект.

"Я бы никогда не ушел из "плюсов", если бы они хотели развивать направление спорта. Это не приоритет на "плюсах", к сожалению. Есть клубы, есть инвесторы, которые любят футбол, поэтому там появляется футбол.

У самого менеджмента "плюсов" я не вижу любви к футболу, к сожалению. Хотя они ходят иногда на футбол.

Футбол – очень дорого. Намного легче сделать сериал "Мухтар", его можно 5 раз показывать. Спорт можно показать раз, он может взять рейтинг или же не взять", - сказал Бебех.