Карпаты над пропастью, ничья Миная и Ингульца, лидерство Металлиста 1925. Главные новости от 29 июня

UA-Футбол подготовил для Вас все самые важные новости за понедельник, 29 июня

Карпаты на грани катастрофы

Львовяне проинформировали футбольную общественность, что следующий матч в украинской Премьер-лиге с "Мариуполем", скорее всего, не состоится. У "бело-зеленых" не хватает финансов. Сообщается, что следующий выезд обойдется "Карпатам" почти в полтора миллиона гривен. Отсутствие на матче 29-го тура в Мариуполе чревато санкциями снятия с чемпионата и расформированием клуба. Хотя сама ситуация очень не простая.

Не обошлось без неожиданностей в 21-м туре Первой лиги

Два центральных матча провели команды ПФЛ в понедельник. "Николаев" оказал сопротивление и расписал ничью с "Рухом" (1:1). Хозяева первыми вышли вперед, гости отыгрались после перерыва. "Минай" и "Ингулец" также не смогли выявить победителя. Под дождь и грозу провели поединок принципиальные соперники, обменявшись голами - снова 1:1, и снова хозяева вышли вперед в первом тайме, гости отыгрались после перерыва. Невероятная интрига сохраняется в борьбе за лидирующие позиции в Первой лиге, тем временем, "Металлист-1925" выходит в лидеры чемпионата.

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Ингулец усиливает позиции перед УПЛ?

Клуб из Петрово подписал бывшего хавбека молодежной команды "Ворсклы" (U-21), 20-летнего танзанийского хавбека Мкомола Йохана Оскара. Условия соглашения клуб не раскрывает. Отметим, что танзаниец уже дебютировал за свой новый клуб, выйдя на замену в матче 21-го тура Первой лиги против "Миная".

Барселона согласилась продать бразильского хавбека

Каталонцы объявили о трансфере Артура Мело в "Ювентус" за 72 миллиона. Сообщается, что бразильский полузащитник останется в команде до конца текущего сезона. Он поможет каталонцам не только в чемпионате Испании, но и в Лиге Чемпионов, которая состоится в августе. Также "Барселона" объявила, что со следующего сезона Миралем Пьянич пополнит состав каталонской команды. Сумма трансфера за переход боснийца составит 60 миллионов евро.

Украинский полузащитник Шахтера все еще может оказаться в Серии А

Римская "Рома" не оставляет надежд подписать хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко. В итальянских СМИ уже не раз сообщалось, что наставник римлян Паулу Фонсека хотел бы заполучить игрока, с которым ранее работал в "Шахтере" и не прекращает попыток продвинуть этот трансфер у руководства клуба. Этим летом слухи о переходе Коваленко опять актуальны, хоть и без подтверждения из официальных источников.

В чемпионате Англии сыгран матч 32-го тура

"Бернли" обыграл на поле соперника "Кристал Пэлас". Всего один гол решил исход напряженного противостояния, лучше в обороне выглядели "бордовые", еще и смогли реализовать свой шанс в атаке. Героем встречи стал Бен Ми, его удар головой принес победу гостям и позволил подняться команде максимально близко к группе лидеров АПЛ.

В Испании Хетафе обыграл Реал Сосьедад

В Чемпионате Испании команды с амбициями смогли определить победителя. "Хетафе" отличился дважды, сломил сопротивление соседа по турнирной таблице и поднялся на пятое место. "Реал Состедад" пока на седьмом месте, но самое интересное тут произойдет в следующих матчах.