Ситуация Карпат, трансфер Барсы и надежды Фонсеки на Коваленко. Главные новости за 29 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

"Карпатам" грозит снятие с чемпионата и расформирование клуба, результаты поединков Первой лиги, но и это не все наши новости на сегодня. "Ингулец" усиливается перед УПЛ, каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" официально оформляют громкий обмен хавбеками, а экс-тренер "Шахтера" не оставляет надежд подписать Виктора Коваленко в "Рому". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.