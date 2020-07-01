Угроза для Карпат, трансляция финала Кубка и перенос КАН. Главные новости за 30 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
"Карпаты" не приехали в Мариуполь на матч УПЛ и получили техническое поражение, "Барселона" на "Камп Ноу" потеряла очки в поединке с "Атлетико" и сделала подарок "Реалу", но и это не все наши новости на сегодня. Лазарет "Динамо" из центральных защитников, общедоступный финал Кубка Украины и перенос Кубка Африканских наций. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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