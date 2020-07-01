  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Угроза для Карпат, трансляция финала Кубка и перенос КАН. Главные новости за 30 июня. Аудио
В тренде

Угроза для Карпат, трансляция финала Кубка и перенос КАН. Главные новости за 30 июня. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Угроза для Карпат, трансляция финала Кубка и перенос КАН. Главные новости за 30 июня. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеКарпаты не доехали до Мариуполя, а Барса порадовала Зидана. Главные новости от 30 июня

"Карпаты" не приехали в Мариуполь на матч УПЛ и получили техническое поражение, "Барселона" на "Камп Ноу" потеряла очки в поединке с "Атлетико" и сделала подарок "Реалу", но и это не все наши новости на сегодня. Лазарет "Динамо" из центральных защитников, общедоступный финал Кубка Украины и перенос Кубка Африканских наций. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...