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Экс-игрок Карпат и Таврии Максим Фещук будет выступать за клуб из Тернопольской области

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После Беларуси

Экс-игрок Карпат и Таврии Максим Фещук будет выступать за клуб из Тернопольской области
Новина українською

Украинский 34-летний нападающий Максим Фещук, который до сих пор выступал за белорусский "Витебск", стал игроком "Колоса" из города Бучач Тернопольской области.

На днях любительский клуб внес в заявку форварда. Максим сможет дебютировать в новой команде уже в воскресенье, 5 июля, когда "Колос" проведет 4-й тур чемпионата области против "Медоборов" с Зеленого (Гусятинский район).

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Максим Фещук выступал за львовские "Карпаты" в 2002-2008 годах, затем в симферопольской "Таврии" в 2009-2013 и "Говерле" в 2014-2015 годах. После того был в молдавской "Дачии", казахских "Шахтере" и "Таразе", киевском "Арсенале", а с 2019 года - в "Витебске".

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В статье: Таврия (Симферополь) Максим Фещук Карпаты (Львов) ФК Витебск
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Комментарии (1)
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armik (Киев)
01.07.2020 в 11:20
Хохма. Клуб кабы с историей - трехкратный чемпион СССР.Воспитал игрока Карпат и металлиста Р.Шподарунка, заслуженного тренера СССР.
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