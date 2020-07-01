Экс-игрок Карпат и Таврии Максим Фещук будет выступать за клуб из Тернопольской области

Украинский 34-летний нападающий Максим Фещук, который до сих пор выступал за белорусский "Витебск", стал игроком "Колоса" из города Бучач Тернопольской области.

На днях любительский клуб внес в заявку форварда. Максим сможет дебютировать в новой команде уже в воскресенье, 5 июля, когда "Колос" проведет 4-й тур чемпионата области против "Медоборов" с Зеленого (Гусятинский район).

Максим Фещук выступал за львовские "Карпаты" в 2002-2008 годах, затем в симферопольской "Таврии" в 2009-2013 и "Говерле" в 2014-2015 годах. После того был в молдавской "Дачии", казахских "Шахтере" и "Таразе", киевском "Арсенале", а с 2019 года - в "Витебске".