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Со следующего сезона в ДЮФЛ будет создана элит-лига

Общие новости
(1 голосов)

УФА решила частично реструктуризировать детский футбол

Со следующего сезона в ДЮФЛ будет создана элит-лига
Новина українською

В Доме футбола состоялось рабочее совещание по вопросам реорганизации детско-юношеского футбола.

По итогам заседания было решено, что со следующего сезона будет создана элит-лига, в которой будет играть 24 клуба.

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Клубы будут разбиты на 4 группы по 6 команд по территориальному принципу.

Участвовать в данной элит-лиге будут команды U-14, U-15, U-16 и U-17.

Также останутся высшая и первая лиги ДЮФЛ. В высшей будет 40 клубов, в первой – 80 команд, но только U-15 и U-17.

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В статье: ДЮФЛ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.07.2020 в 20:04
Не мешало бы разделить Ю-19 на 4 группы, чтобы уменьшить расходы. Требование иметь команду Ю-19 должно распространяться и на команды первой лиги.
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