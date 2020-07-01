Со следующего сезона в ДЮФЛ будет создана элит-лига
УФА решила частично реструктуризировать детский футбол
В Доме футбола состоялось рабочее совещание по вопросам реорганизации детско-юношеского футбола.
По итогам заседания было решено, что со следующего сезона будет создана элит-лига, в которой будет играть 24 клуба.
Клубы будут разбиты на 4 группы по 6 команд по территориальному принципу.
Участвовать в данной элит-лиге будут команды U-14, U-15, U-16 и U-17.
Также останутся высшая и первая лиги ДЮФЛ. В высшей будет 40 клубов, в первой – 80 команд, но только U-15 и U-17.
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Источник:УАФ
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Nelviv`yanyn (На жаль)
01.07.2020 в 20:04
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