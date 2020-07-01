Со следующего сезона в ДЮФЛ будет создана элит-лига

В Доме футбола состоялось рабочее совещание по вопросам реорганизации детско-юношеского футбола.

По итогам заседания было решено, что со следующего сезона будет создана элит-лига, в которой будет играть 24 клуба.

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Клубы будут разбиты на 4 группы по 6 команд по территориальному принципу.

Участвовать в данной элит-лиге будут команды U-14, U-15, U-16 и U-17.

Также останутся высшая и первая лиги ДЮФЛ. В высшей будет 40 клубов, в первой – 80 команд, но только U-15 и U-17.