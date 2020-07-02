Триумф Реброва и успехи Ярмоленко, Лунина и Чигринского. Главные новости за 1 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Ярмоленко вырывает победу для "Вест Хэма" на последних минутах матча с "Челси", Лунин в пятый раз сыграл на ноль за "Овьедо", но и это не все наши новости на сегодня. Чигринский помог "АЕКу" в чемпионате Греции, Козловский хочет профинансировать выезд "Карпат", а Ребров – тренер года в Венгрии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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