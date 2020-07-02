Сможете ли вы угадать тренера по его трофеям? Новый квиз на UA-Футбол

Каждый из нас сможет назвать пару-тройку топовых футбольных тренеров. Но сможете ли вы назвать наставников по тем трофеям, которые они выигрывали в своей карьере? Некоторые титулы откровенно выдают своих хозяев. Но есть и неожиданные варианты. Перед вами 20 тренеров, а также их титулы: победы в международных кубках (Лига чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок кубков), а также внутренних чемпионатах (АПЛ, Бундеслига, Серия А и так далее). Без кубков и суперкубков стран! На квиз у вас восемь минут. Справитесь?

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