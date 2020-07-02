УАФ временно разрешила игрокам выступать за три клуба на протяжении сезона
Правило распространяется на этот и следующий сезон
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в регламент по статусу и трансферу футболистов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021.
Руководствуясь циркуляром ФИФА, УАФ разрешила игрокам временно (текущий и следующий сезоны) выступать за три клуба в официальных соревнованиях на протяжении одного сезона.
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Связано это с пандемией коронавируса, сдвигом сроков соревнований и трансферных окон.
Напомним, что ранее игрок мог выступать в течении сезона только за два клуба.
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Источник:УАФ
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ПетроФ (Луцьк)
02.07.2020 в 17:40
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