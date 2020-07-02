УАФ временно разрешила игрокам выступать за три клуба на протяжении сезона

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в регламент по статусу и трансферу футболистов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021.

Руководствуясь циркуляром ФИФА, УАФ разрешила игрокам временно (текущий и следующий сезоны) выступать за три клуба в официальных соревнованиях на протяжении одного сезона.

Читайте также Кубок африканских наций перенесен на 2022-й год

Связано это с пандемией коронавируса, сдвигом сроков соревнований и трансферных окон.

Напомним, что ранее игрок мог выступать в течении сезона только за два клуба.