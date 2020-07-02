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УАФ временно разрешила игрокам выступать за три клуба на протяжении сезона

Общие новости
(1 голосов)

Правило распространяется на этот и следующий сезон

УАФ временно разрешила игрокам выступать за три клуба на протяжении сезона
Новина українською

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил изменения в регламент по статусу и трансферу футболистов на сезоны 2019/2020 и 2020/2021.

Руководствуясь циркуляром ФИФА, УАФ разрешила игрокам временно (текущий и следующий сезоны) выступать за три клуба в официальных соревнованиях на протяжении одного сезона.

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Связано это с пандемией коронавируса, сдвигом сроков соревнований и трансферных окон.

Напомним, что ранее игрок мог выступать в течении сезона только за два клуба.

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В статье: УАФ коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
02.07.2020 в 17:40
я би дозволив виступати хотя ба за пять клубів протягом сезону.
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