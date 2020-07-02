Официально: Чемпионат Украины среди женских команд будет доигран

Исполком УАФ принял решение о доигровке чемпионата Украины среди женских команд Высшей лиги.

Чемпионат будет доигран в классическом формате с соблюдением регламента и всех медицинских протоколов.

Рестарт запланирован на 6 июля, а датой последнего тура определено 31 июля. За этот промежуток шесть команд, которые официально подтвердили свое участие, сыграют пять туров.

Ранее сообщалось, что за продолжение чемпионата выступали "Жилстрой-1", "Жилстрой-2", "Восход", "Мариуполь", "Пантеры" и "Ятрань".

В то же время 4 клуба ("Родына", "ЕМС-Подолье", "Еднисть" и "Ладомир") заявляли о невозможности участия в чемпионате и могут не доиграть нынешний сезон.