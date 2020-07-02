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Рыкун: Когда завершил карьеру, весил 134 кг. Сейчас уже 118-120 кг

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Экс-игрок сборной борется с лишним весом

Рыкун: Когда завершил карьеру, весил 134 кг. Сейчас уже 118-120 кг
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Бывший футболист, в прошлом игрок "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Александр Рыкун рассказал о своей борьбе с лишним весом.

- Вы говорили, что боретесь с лишним весом.

– Да, было.

- Вы весили 130 кг?

– 134. Когда только закончил карьеру, первые три-четыре года так пошло.

- Тяжело было?

– Да, как-то не смотришь уже. Сейчас уже 118-120 кг.

- Вы выглядите очень хорошо.

– Так это карантин еще. Так я постоянно делаю зарядку. В этом году первый раз вышли 1 июня в футбол побегать.

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В статье: Александр Рыкун
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Источник:
Бомбардир

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