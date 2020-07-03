Александр Денисов: На украинском футболе сейчас заработать деньги практически невозможно

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал о трудностях ведения телевизионного футбольного бизнеса в Украине.

"Очень сложная ситуация. В стране денег нет, экономически сложно всем. А футбол у нас – исконно благотворительная затея, где заработать деньги практически невозможно. Быть в прибыли – фактически невозможная история. Инвестор, вкладывая деньги, понимает, что не получит средства из тех источников, которые делают европейские клубы прибыльными или сверхприбыльными.

Является ли наш футбол игрушкой в руках олигархов? Мне не нравится слово "игрушка". Это очень серьезное занятие – содержать клуб, разбираться, понимать трансферы, жить этим, переживать, терять здоровье за собственные деньги. Игрушками могут быть машины или яхта. Они кушать не просят – катаешься, нравишься себе и девушкам", – сказал Денисов.