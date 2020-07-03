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Ман Сити раздавил Ливерпуль, Карпаты повторно не поедут в Мариуполь. Главные новости за 2 июля

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Ман Сити раздавил Ливерпуль, Карпаты повторно не поедут в Мариуполь. Главные новости за 2 июля
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 2 июля

Карпаты не поедут на матч с Мариуполем

Львовские “Карпаты” не поедут на выездной матч 29-го тура УПЛ против “Мариуполя”, который должен состояться четвертого июля. Об этом информируют Tribuna.com и журналист Игорь Бурбас. Ранее “Карпаты” не явились на матч с “Мариуполем” 24-го тура. Согласно регламенту УПЛ, в случае повторной неявки клуб должен быть снят с соревнований.

Манчестер Сити разгромил Ливерпуль

“Ливерпуль” в качестве чемпиона Англии с разгромным счетом уступил “Манчестер Сити”. Команда Хосепа Гвардиола устроила “Ливерпуль” чемпионский коридор, но затем разнесла соперника в игре – 4:0. За “Сити” голы забивали Де Брюйне, Стерлинг, Фоден, автоголом отметился Окслейд-Чемберлен. В другом матче дня “Шеффилд Юнайтед” переиграл “Тоттенхэм” (3:1).

Динамо просит допустить болельщиков на финал Кубка Украины

“Динамо” просит УАФ и МОЗ допустить болельщиков на финальный матч против "Ворсклы", который состоится восьмого июля в Харькове. Киевский клуб обещает полное содействие при соблюдении мер безопасности и медицинского протокола. “Финал национального Кубка - это важное событие в футбольной жизни нашей страны. Оставить такой матч вообще без болельщиков на трибунах означает лишить футбол души и эмоций”, – говорится в заявлении “Динамо”.

Реал продолжил победную серию

Мадридский “Реал” воспользовался потерей очков “Барселоны” и увеличил свой отрыв от второго места до четырех очков. Вчера “бланкос” добыли непростую победу над “Хетафе” (1:0). Единственный гол в конце матча забил Серхио Рамос, реализовав пенальти за фол на Карвахале.

Рома отдаляется от зоны Лиги чемпионов

“Рома” Паулу Фонсеки в девятый раз проиграла в чемпионате. Вчера “волки” уступили на своем поле “Удинезе” со счетом 2:0. Это поражение ухудшает шансы “Ромы” на попадание в Лигу чемпионов. В параллельном матче “Аталанта” обыграла “Наполи” и увеличила свой отрыв от пятой “Ромы” до 12 очков.

Стало известно, где сборная Украины проведет матчи Лиги наций

Исполком УАФ утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в группе Лиги наций сезона 2020/2021. Игра Украина — Швейцария состоится третьего сентября на “Арене Львов”, а поединки Украина — Германия (10 октября) и Украина — Испания (13 октября) примет киевский стадион НСК “Олимпийский”.

Интер подписал Хакими, Сане перешел в Баварию

Фулбек Ашраф Хакими, проведший два последних сезона в аренде “Боруссии” Дортмунд, вчера официально стал игроком “Интера”. Миланский клуб заплатил “Реалу” за Хакими сорок миллионов евро. Также вчера состоялся переход вингера “Манчестер Сити” Лероя Сане в “Баварию”. Сане прошел медосмотр, а официально о его трансфере должны объявить в пятницу.

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