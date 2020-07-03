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Две украинки попали в рейтинг топ-10 футболисток мира

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Выбирали путем голосования

Две украинки попали в рейтинг топ-10 футболисток мира
Новина українською

Две украинки попали в рейтинг ТОП-10 футболисток мира по версии портала Futebol Feminino Alternativo.

Среди 250 претенденток, путем голосования, оказались полузащитники женской сборной Украины Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.

Девушки завоевали 7 и 8 места - соответственно.

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В статье: Женская сборная Украины
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Источник:
УАФ

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