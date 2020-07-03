Две украинки попали в рейтинг топ-10 футболисток мира
Выбирали путем голосования
Две украинки попали в рейтинг ТОП-10 футболисток мира по версии портала Futebol Feminino Alternativo.
Среди 250 претенденток, путем голосования, оказались полузащитники женской сборной Украины Ольга Овдийчук и Дарья Апанащенко.
Девушки завоевали 7 и 8 места - соответственно.
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Источник:УАФ
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