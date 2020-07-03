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Харьковский ФК Металл зарегистрирован по тому же адресу, где расположен ОСК Металлист

Общие новости
(1 голосов)

Зарегистрирован клуб в октябре прошлого года

Харьковский ФК Металл зарегистрирован по тому же адресу, где расположен ОСК Металлист
Новина українською

Новосозданный харьковский ФК "Металл" зарегистрирован по адресу ул. Плехановская, 65. Там же расположен и ОСК "Металлист".

Согласно сервису мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot, клуб был создан 10 октября 2019 года.

Как уже сообщалось, клуб уже в ближайшее время намерен получить лицензию и в следующем сезоне планирует заявиться во Вторую лигу.

Тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

Конечным бенефициаром клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников

Уставной капитал ФК – 250 тысяч гривен.

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В статье: ОСК "Металлист" Металл (Харьков)
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Источник:
Opendatabot

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Комментарии (3)
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Maksrovnii (Днепр)
03.07.2020 в 20:08
У них есть конечный бенефициар , так что победы полюбому будут
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ffggpl (Харьков)
03.07.2020 в 18:59
Твоей победы город ждёт!!!
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ffggpl (Харьков)
03.07.2020 в 18:58
Металл - вперёд!!!
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