Харьковский ФК Металл зарегистрирован по тому же адресу, где расположен ОСК Металлист

Новосозданный харьковский ФК "Металл" зарегистрирован по адресу ул. Плехановская, 65. Там же расположен и ОСК "Металлист".

Согласно сервису мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot, клуб был создан 10 октября 2019 года.

Как уже сообщалось, клуб уже в ближайшее время намерен получить лицензию и в следующем сезоне планирует заявиться во Вторую лигу.

Тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

Конечным бенефициаром клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников

Уставной капитал ФК – 250 тысяч гривен.