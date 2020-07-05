Поражение Динамо, пенальти Лунина, лидерство Металлиста 1925. Главные новости за 4 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 4 июля

В центральном матче 29-го тура УПЛ команды играли в существенно ослабленных составах. Но если Каштру просто наигрывает молодежь, то у Михайличенко были потери из-за травм. В конце концов, для "Динамо" они оказались более определяющими - первый тайм киевляне проиграли без вариантов. Счет открыл Степаненко, а закрепил преимущество Коноплянка. После перерыва бело-синим удалось вернуть интригу - сначала Вербич сократил отставание, затем де Пена восстановил равновесие. Впрочем, удержать хотя бы ничью киевлянам не удалось - Патрик с паса Тайсона установил окончательный счет 2:3 в пользу "Шахтера". По итогам тура "Динамо" рискует потерять второе место.

В Первой лиге снова не обошлось без сенсаций. "Волынь" не смогла обыграть "Кремень" - ничья 1:1, из-за чего лучане выпали из лидирующей тройки. Без потерь после карантина идет "Металлист 1925" - на этот раз харьковчане обыграли "Горняк-Спорт" 2:1. Вместе с "Металлистом 1925" лидирует "Ингулец" - команда из Петрово одолела "Авангард" 3:2, у обоих по 44 очка. На один балл отстает "Агробизнес", который переиграл "Черкащину", при этом у команды с Волочиска еще и игра в запасе. "Минай" обыграл "Балканы" 2:1, закарпатцы - пятые.

Команда Андрея встречалась с лидером чемпионата "Кадисом". В первом тайме в ворота украинца назначили пенальти, но он снова выиграл дуэль у пробивающего. Это уже его третий отраженный 11-метровый в Сегунде. Всего же на взрослом уровне Лунину 29 раз пробивали пенальти, Андрей отразил 12! Правда, "Овьедо" это не сильно помогло - "Кадис" дважды забил с игры.

За пять туров до финиша чемпионата Англии совершенно не понятно, кто составит компанию "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" на пьедестале. Пока третий "Лестер", который в 33-м раунде разгромил "Кристал Пэлас" 3:0. Но "Челси" отстает всего на одно очко, вчера аристократы разгромили "Уотфорд" 3:0. Далее с отставание в два очка от лондонцев идет МЮ - команда Сульшера разбила "Борнмут" 5:2. Подтянулся к группе лидеров "Арсенал" - канониры обыграли "Вулверхэмптон", который сейчас шестой в турнирной таблице.

Более года "Лацио" не проигрывал на своем поле, пока в гости не приехал "Милан". В состав россонери вернулся Златан Ибрагимович и швед сделал игру - на его счету ассист и реализованный пенальти. Точку поставил Ребич - 0:3. Между тем "Ювентус" спокойно разобрался с "Торино" - 4: 1, очередными голами отметились Дибала и Роналду (португалец забил со штрафного). Отрыв от "Лацио" уже составляет семь очков.

В финале турнира мюнхенцам противостоял "Байер". Судьба трофея была понятна уже после первого тайма, в течение которого забили Алаба и Гнабри. В начале второго тайма третий гол в ворота соперников провел Левандовски. Только после этого "Байер" сумел ответить своей результативной атакой, которую завершил Бендер. Перед финальным свистком соперники обменялись голами в исполнении Левандовски и Хавертца - 4:2 в итоге. "Бавария" оформила золотой дубль в этом сезоне.