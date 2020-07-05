Крах Карпат, падение Динамо, разговоры о Барселоне. Футбол за неделю в АУДИО формате - анонс

В условиях пост-карантинного футбола следить за всеми результатами в течение недели достаточно непросто. Матчи проходят один за другим практически непрерывно. Чтобы не пропустить важного, UA-Футбол предлагает пользователям итоговый выпуск главных новостей за последние семь дней. На этот раз мы охватываем период с 29-го июня по 5 июля.

Итак, в воскресенье, 5 июля, начиная с 22:00 слушайте третий выпуск программы Футбол за неделю с Владимиром Стельмахом, в котором вы услышите: