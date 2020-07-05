Крах Карпат, падение Динамо, разговоры о Барселоне. Футбол за неделю в АУДИО формате
Воскресенье, 5 июля, 22:00
В условиях пост-карантинного футбола следить за всеми результатами в течение недели достаточно непросто. Матчи проходят один за другим практически непрерывно. Чтобы не пропустить важного, UA-Футбол предлагает пользователям итоговый выпуск главных новостей за последние семь дней. На этот раз мы охватываем период с 29-го июня по 5 июля.
Итак, в воскресенье, 5 июля, начиная с 22:00 слушайте третий выпуск программы Футбол за неделю с Владимиром Стельмахом, в котором вы услышите:
- Как Карпаты доживали последние дни в УПЛ
- Четвертое в рамках чемпионата Украины Классическое
- Перипетии во втором по рангу дивизионе
- Успехи наших за рубежом
- Подъем Ювентуса, вопросы к Барселоне и интриги АПЛ
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