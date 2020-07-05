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Крах Карпат, падение Динамо, разговоры о Барселоне. Футбол за неделю в АУДИО формате

Общие новости
(7 голосов)

Воскресенье, 5 июля, 22:00

Крах Карпат, падение Динамо, разговоры о Барселоне. Футбол за неделю в АУДИО формате
Новина українською

В условиях пост-карантинного футбола следить за всеми результатами в течение недели достаточно непросто. Матчи проходят один за другим практически непрерывно. Чтобы не пропустить важного, UA-Футбол предлагает пользователям итоговый выпуск главных новостей за последние семь дней. На этот раз мы охватываем период с 29-го июня по 5 июля.

Итак, в воскресенье, 5 июля, начиная с 22:00 слушайте третий выпуск программы Футбол за неделю с Владимиром Стельмахом, в котором вы услышите:

  • Как Карпаты доживали последние дни в УПЛ
  • Четвертое в рамках чемпионата Украины Классическое
  • Перипетии во втором по рангу дивизионе
  • Успехи наших за рубежом
  • Подъем Ювентуса, вопросы к Барселоне и интриги АПЛ
Читайте такжеИнтриги УПЛ, новая звезда Кубка, коронация Ливерпуля. Футбол за неделю в АУДИО формате

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В статье: главные новости Футбол за неделю
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