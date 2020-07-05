В 72 года ушел из жизни легендарный защитник киевского Динамо Трошкин

Сегодня, 5-го июля, умер бывший защитник киевского "Динамо" Владимир Трошкин. Экс-футболист ушел из жизни на 73-м году жизни.

За свою игровую карьеру футболист играл за СКА, "Динамо", "Днепр" и сборную СССР. Работал в тренерском штабе СКА, ровенского "Авангарда", молодежных сборных СССР и Украины.

В составе "бело-синих" Владимир стал четырехкратным чемпионом СССР (1971, 1974, 1975, 1977), обладателем Кубка СССР-1974, Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 года. Всего за киевлян провел 272 матча и забил 27 голов.

Трошкин - бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года.