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В 72 года ушел из жизни легендарный защитник киевского Динамо Трошкин

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(5 голосов)

Владимир вместе с "бело-синими" поднимал над головой Кубок Кубков

В 72 года ушел из жизни легендарный защитник киевского Динамо Трошкин
Новина українською

Сегодня, 5-го июля, умер бывший защитник киевского "Динамо" Владимир Трошкин. Экс-футболист ушел из жизни на 73-м году жизни.

За свою игровую карьеру футболист играл за СКА, "Динамо", "Днепр" и сборную СССР. Работал в тренерском штабе СКА, ровенского "Авангарда", молодежных сборных СССР и Украины.

В составе "бело-синих" Владимир стал четырехкратным чемпионом СССР (1971, 1974, 1975, 1977), обладателем Кубка СССР-1974, Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 года. Всего за киевлян провел 272 матча и забил 27 голов.

Трошкин - бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года и серебряный призер чемпионата Европы 1972 года.

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В статье: Владимир Трошкин Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
05.07.2020 в 19:34
Земля ему пухом ... ИГРОК с большой буквы.
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
05.07.2020 в 19:28
Светлая память. Володя был профи, бровка закрывалась на замок. То было Динамо, то была команда.
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+1
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Hanter44 (Baburka)
05.07.2020 в 19:22
Светлая ему память.Он на ряду с В.Мунтяном в то время был любимым игроком всей Украины
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+1
0


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