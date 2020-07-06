Второе место Десны, ошибка Зинченко, эффектная Барселона. Главные новости за 5 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 5 июля

Черниговская команда принимала неуступчивый "Колос". Однако на этот раз коваливцам не удалось навязать сопернику борьбу. "Десна" была сильнее по всем параметрам и забила в ворота соперника пять голов. Будковский начал погром, далее продолжил Денис Фаворов, который оформил дубль, а в завершение отличились Старенький и Тотовицкий. "Колос" ответил лишь голом престижа. Таким образом "Десна" сравнялась с "Динамо" по количеству очков, но опередила киевлян по личным встречам.

В трех предыдущих встречах непременно побеждала команда Шарана. В этом матче "Александрия" забила первой (Лучкевич), но перед перерывом Хомченовский сравнял счет, а в начале второго тайма Юрченко забил с пенальти. Ключевой момент произошел на 76-й минуте, когда Екатерина Монзуль с помощью ВАР рассмотрела пенальти в ворота "Зари". 11-метровый реализовал Третьяков и оставил луганскую команду на четвертом месте. Отставание от "Динамо" и "Десны" - одно очко.

Еще в одном матче дня в Украине дончане принимали команду Михайленко и пропустили уже на первой минуте от Супряги. А после перерыва "Днепр-1" закрепил преимущество с помощью гола Булецы. Таким образом, днепряне сохранили отрыв от "Мариуполь" на одно очко (азовцам еще должны причислить шесть очков за матчи с "Карпатами", но и у "Днепра-1" будут легкие баллы).

Александр вышел в основе на игру против "Саутгемптона" и именно после его обрезки был забит единственный в поединке гол. Ярмоленко вышел на замену, на этот раз на 75-й минуте, но повлиять на ход поединка "Ньюкасл" - "Вест Хэм" не смог, ничья 2: 2. "Ливерпуль" отошел от празднования и спокойно переиграл "Астон Виллу" - 2:0.

Каталонцы встречались с одной из лучших команд после карантина - "Вильярреалом" и легко победили желтую субмарину. Дважды партнерам ассистировал Лионель Месси, в одном из случаев Гризманн забил гол шедевр, также отличились Суарес и Фати, еще один раз соперник забил сам себе. Финальный свисток зафиксировал победу каталонцев 4:1. Впрочем, отставание от "Реала", похоже, критическое. Сливочные снова благодаря пенальти от Рамоса одержали минимальную победу - на этот раз над "Атлетиком" из Бильбао.

Руслан Малиновский вышел в основе на матч против "Кальяри". Именно он заработал красную карточку для соперника и пенальти в его ворота, который реализовал Муриель. Поэтому "Аталанта" победила 1:0 и отстает от "Интера" лишь на одно очко. Нерадзури неожиданно проиграли "Болонье" 1:2. Продолжает хромать "Рома" - на этот раз римляне проиграли "Наполи", который уже догнал их по набранным очкам.

Вернидуб вышел на первое место

В Беларуси сменился лидер. Двумя подряд поражениями БАТЭ воспользовался солигорский "Шахтер". Горняки разгромили "Торпедо Жодино" 4:1 и опередили борисовцев по дополнительным показателям. Команда Вернидуба не проигрывает уже в 12 матчах подряд! Сам Юрий Николаевич на послематчевую пресс-конференцию не пришел из-за проблем со здоровьем.