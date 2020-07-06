Осечка Зинченко, безнадежная победа Барсы и второе место Десны. Главные новости за 5 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Десна" громит "Колос" и обгоняет киевское "Динамо", "Заря" и "Александрия" расписывают мировую, "Днепр-1" обыгрывает "Олимпик", но и это не все наши новости на сегодня. Результативная ошибка Александра Зинченко в матче с "Саутгемптоном", безнадежная победа "Барселоны", полезность Руслана Малиновского и лидерство Юрия Вернидуба в Беларуси. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.