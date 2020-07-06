Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков (Юзик) с президентом УАФ Андрей Павелко проинспектировали криворожский стадион "Металлург", на котором сейчас происходит реконструкция.

"В 2019 году Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСК) отклонила проект реконструкции стадиона "Металлург" из-за его несоответствия государственным строительным нормам.

Несмотря на отсутствие новой проектной документации и оценки ее ГАСК, 10 апреля пресс-служба Криворожского совета вновь заявила о планах провести капитальный ремонт стадиона "Металлург".

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Но городские власти под понятием "капитальный ремонт", вероятно, имели в виду лишь косметический ремонт фасада. При том, что изнутри спортивный комплекс находится в аварийном состоянии.

Денег на реконструкцию стадиона "Металлурга" было выделено немало – почти 70 миллионов гривен. Но после увиденного нам с Павелко было непонятно, на что вообще расходуются эти средства. Когда мы увидели дорожки, по которым бегают наши легкоатлеты, сдерживать эмоции уже не удавалось", – написал Корявченков в Фейсбуке.