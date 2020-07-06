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Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн

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Юзик озаботился футболом в Кривом Роге

Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн
Новина українською

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков (Юзик) с президентом УАФ Андрей Павелко проинспектировали криворожский стадион "Металлург", на котором сейчас происходит реконструкция.

"В 2019 году Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСК) отклонила проект реконструкции стадиона "Металлург" из-за его несоответствия государственным строительным нормам.

Несмотря на отсутствие новой проектной документации и оценки ее ГАСК, 10 апреля пресс-служба Криворожского совета вновь заявила о планах провести капитальный ремонт стадиона "Металлург".

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Но городские власти под понятием "капитальный ремонт", вероятно, имели в виду лишь косметический ремонт фасада. При том, что изнутри спортивный комплекс находится в аварийном состоянии.

Денег на реконструкцию стадиона "Металлурга" было выделено немало – почти 70 миллионов гривен. Но после увиденного нам с Павелко было непонятно, на что вообще расходуются эти средства. Когда мы увидели дорожки, по которым бегают наши легкоатлеты, сдерживать эмоции уже не удавалось", – написал Корявченков в Фейсбуке.

Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн - изображение 1Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн - изображение 2Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн - изображение 3Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн - изображение 4Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн - изображение 5
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В статье: Кривой Рог. Стадион "Металлург" Андрей Павелко
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Комментарии (3)
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neutral fan (White Church)
06.07.2020 в 21:25
Все вірно: за це недорозуміння проголосувало прибл. 70% от і пропало 70 млн. А це їх рідне місто яке їм до ср.ки!
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.07.2020 в 20:27
Зебіли.
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+4
-1
Dr. House (Подолье)
06.07.2020 в 20:22
Миші з'їли . Слуги урода. Тьфу, блъ.
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+5
-1


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