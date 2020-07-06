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СМИ: Летнее трансферное окно в Украине откроется 3 августа

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Когда закроется - пока что неизвестно

СМИ: Летнее трансферное окно в Украине откроется 3 августа
Новина українською

Комитет УАФ по вопросам статуса и трансферов футболистов определился с датой открытий трансферного окна в Украине.

Как сообщает Sport Arena, летнее трансферное окно в Украине откроется 3 августа.

При этом, окончательные даты и сроки пока что не определены, но решение будет принято в ближайше время.

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Сейчас по этому вопросу продолжаются переговоры с лигами и клубами.

Напомним, что ранее трансферное окно в Украине открывалось 1 июля. Однако в этом сезоне из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты.

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В статье: УАФ коронавирус
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Источник:
Sport Arena

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