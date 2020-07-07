Неудача Оболонь-Бровар, победа Моуриньо и безальтернативная Монзуль. Главные новости от 6 июля

UA-Футбол подготовил для Вас все самые главные новости за понедельник, 6 июля

Кто рассудит Динамо и Ворсклу?

Стало известно, кто из судей будет работать на финале Кубка Украины, который состоится 8 июля в Харькове. Конечно, арбитром в поле будет харьковчанка Екатерина Монзуль, ей будут помогать Марина Стрелецкая (Сумы) и Александра Ардашева (Киев). Четвертый арбитр - Анастасия Романюк из Ивано-Франковска. Альтернативы Монзуль Комитет арбитров найти не может.

Украина и Польша сыграют этой осенью

Названа дата проведения ранее перенесенного товарищеского матча между сборными Польши и Украины. Поединок пройдет 11 ноября 2020 в Хожуве на Силезском стадионе. Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени. Напомним, что этот поединок был запланирован на 31 марта текущего года, но из-за пандемии вируса COVID-19 был перенесен.

И снова о судействе...

"Заря" опубликовала официальное заявление, в котором луганчане высказывают свое недоумение судейством в последних матчах команды. Более того, "Заря" предлагает ввести практику приглашения зарубежных судей. "Условные" Екатерина Монзуль или Виталий Романов подверглись жесткой критике. Напомним, из-за судейских ошибок "Заря" в 29-м туре УПЛ снова потеряла важные турнирные баллы.

Оболонь-Бровар играет в ничью и выбывает из борьбы за УПЛ

В 22-м туре Первой лиги Украины "Оболонь-Бровар" и "Прикарпатье" устроили настоящую перестрелку. Киевляне пропустили первыми, но затем были ближе к победе. Команда из Ивано-Франковска показала неуступчивый характер и отстояла приемлемую ничью 3:3. Судя по всему, "пивовары" выбывают из борьбы за место в УПЛ. А "Прикарпатью" ничто не угрожает в нижней части турнирной таблицы.

Тоттенхэм приближается к лидирующей группе АПЛ

Команда Жозе Моуриньо в последнем матче 33-го тура Премьер-лиги смогла минимально обыграть "Эвертон". Судьбу встречи решил автогол Майкла Кина, хотя "ириски" оказали достойное сопротивление "шпорам". В этом чемпионате "Хотспур" еще поборется за место в еврокубках, а подопечные Анчелотти спокойно могут готовиться к следующему сезону.

Состоялось два матча 34-го тура испанской Ла Лиги

"Севилья" за счет гола Окампоса обыграла "Эйбар", что способствовало укреплению ее позиций в зоне Лиги Чемпионов. А вот "Реал Сосьедад" не смог справиться с "Леванте". Всего лишь ничья 1:1, которая сохраняет условные шансы "бело-голубых" остаться в группе лидеров.

Вердер чудом остался в Бундеслиге

Бременцы в матче плей-офф за место в элите в гостях сыграли вничью 2:2 с "Хайденхаймом" (первый матч 0:0). “Вердер” практически весь сезон провел в зоне вылета и спасся только в последнем туре. Бременцы часто показывали футбол уровня второй лиги, но при встрече с действительной командой второй Бундеслиги все же оказались сильнее.