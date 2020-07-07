Монзуль на финале Кубка, спарринг Украины и заявление Зари. Главные новости за 6 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Судейская бригада на финал Кубка Украины во главе с Екатериной Монзуль, новая дата товарищеской встречи между сборными Украины и Польши, но и это не все наши новости на сегодня. Официальное заявление луганской "Зари" по поводу судейства, перестрелка "Оболони-Бровар" с "Прикарпатьем" и другие результаты дня. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.