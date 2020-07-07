Украинская киностудия снимает художественный фильм-биографию о Лобановском
Действие картины происходит в 70-х годах прошлого века
Студия KINOROB (FILM.UA) и “Динамо” (Киев) подписали меморандум о сотрудничестве в рамках создания полнометражного художественного фильма “Наставник” – биографическом фильме о Валерии Лобановском.
Студия работает над картиной уже более полугода, и сейчас фильм находится на этапе девелопмента.
События ленты охватят середину 70-х годов прошлого века, когда слава "Динамо" гремела по всей Европе.
Киевский клуб в рамках меморандума со студией предоставил права на использование бренда «Динамо» в рамках проекта «Наставник», а также максимального способствовал съемочному процессу и консультировал творческую группу фильма.
В вопросах же семейной жизни и личности метра за пределами футбольного поля выступила дочь Лобановского Светлана.
Отметим, что студия KINOROB имеет в своем активе такие кассовые ленты, как “Незламна”, “Сторожевая Застава”, “Захар Беркут”.