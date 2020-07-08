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Павелко: Криворожский стадион должен соответствовать нормам УЕФА, чтобы он мог принять сборную

Общие новости
(1 голосов)

Судя по всему, криворожский футбол вскоре будет на подъеме

Павелко: Криворожский стадион должен соответствовать нормам УЕФА, чтобы он мог принять сборную
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об инспекции инспекции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, которую глава Ассоциации проводил вместе с народным депутатом от партии "Слуга народа" Юрием Корявченковым.

"Как и "Кривбасс", стадион "Металлург" сейчас нуждается в серьезной поддержке. Эта тема и стала главным предметом обсуждения на встрече с главой области и представителями Криворожья в Верховной Раде народными депутатами Юрием Корявченковым, Еленой Криворучкиною и Владимиром Захарченко.

Полностью поддержал инициативу депутатов оставить эту арену многофункциональной. И одновременно обновленный стадион должен соответствовать нормам УЕФА и иметь возможность принять один из финалов Кубка Украины и матч национальной сборной.

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Это также является одной из наших целей. Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что реконструкцию стадиона "Металлург" планирует реализовать в качестве примера государственно-частного партнерства. И заверил, что до конца августа будет готов проект реконструкции", – написал Павелко в Фейсбуке.

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В статье: Кривой Рог. Стадион "Металлург" Андрей Павелко Юрий Корявченков
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Комментарии (5)
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vlad920 (I-F)
08.07.2020 в 20:12
Мля, то як типова стаття з газети "Правда" 80-х...
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Виктор 2209 (Мехико)
08.07.2020 в 19:31
Лучше вечно реконструировать свой карман налом,чем один раз построить хорошую арену!(Такие "реформаторы" 90% бюджета ложат на свой карман или счет,а остальное как получится
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+1
0
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simargl (Чернигов)
08.07.2020 в 18:55
Это как раз та тема за которую лет через несколько кого-то будут тягать в дбр,обхсс и прочие места )))... деньги некуда девать государству ??? Так реконструкцию государственного стадиона в Чернигове сделайте )))...
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+2
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Алімпійка (R)
08.07.2020 в 18:51
А может пора новый стадион построрить тисяч на 80.Или наши ничего не могут и отговорка "путинвиноват"?
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+1
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
08.07.2020 в 19:36
Дебіл детектед.
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+1
0


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