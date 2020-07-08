Павелко: Криворожский стадион должен соответствовать нормам УЕФА, чтобы он мог принять сборную
Судя по всему, криворожский футбол вскоре будет на подъеме
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал об инспекции инспекции стадиона "Металлург" в Кривом Роге, которую глава Ассоциации проводил вместе с народным депутатом от партии "Слуга народа" Юрием Корявченковым.
"Как и "Кривбасс", стадион "Металлург" сейчас нуждается в серьезной поддержке. Эта тема и стала главным предметом обсуждения на встрече с главой области и представителями Криворожья в Верховной Раде народными депутатами Юрием Корявченковым, Еленой Криворучкиною и Владимиром Захарченко.
Полностью поддержал инициативу депутатов оставить эту арену многофункциональной. И одновременно обновленный стадион должен соответствовать нормам УЕФА и иметь возможность принять один из финалов Кубка Украины и матч национальной сборной.
Это также является одной из наших целей. Глава Днепропетровской ОГА рассказал, что реконструкцию стадиона "Металлург" планирует реализовать в качестве примера государственно-частного партнерства. И заверил, что до конца августа будет готов проект реконструкции", – написал Павелко в Фейсбуке.
Новости по теме
- 20:13 Украинские Корявченков: Нам с Павелко непонятно, на что расходуются выделенные на реконструкцию стадиона Металлург в Кривом Роге почти 70 млн грн
- 18:32 Украинские Зеленский поручил депутату Корявченкову (Юзику) возродить Кривбасс
- 18:32 Украинские Павелко: Вопрос о совмещении Шевченко работы в клубе и сборной никогда не обсуждался и никогда не будет подыматься