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Динамо – Ворскла, новый Металлист, задача Смалийчука и объединение Зари с Днепром-1. ТаТоТаке №159

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Кто больше обрадовался победе "Динамо" в Кубке?

Динамо – Ворскла, новый Металлист, задача Смалийчука и объединение Зари с Днепром-1. ТаТоТаке №159
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Михаил Спиваковский и Сергей Болотников розбирают все самые интересные моменты горячего финала Кубка Украины и бросают вызов Цыганыку и Метревели.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Юрий Максимов Алексей Михайличенко Кубок Украины Динамо (Киев) Игорь Цыганык Михаил Метревели Виктор Цыганков СК Днепр-1 Днепр-1 Сергей Болотников Михаил Спиваковский Металл (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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