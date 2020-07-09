Динамо – Ворскла, новый Металлист, задача Смалийчука и объединение Зари с Днепром-1. ТаТоТаке №159
Кто больше обрадовался победе "Динамо" в Кубке?
Михаил Спиваковский и Сергей Болотников розбирают все самые интересные моменты горячего финала Кубка Украины и бросают вызов Цыганыку и Метревели.
- "Динамо" не может гордиться этой победой
- Долгожданная замена от Михайличенко и странное начало от "Динамо"
- Розбираем голы "Ворсклы" и "Динамо"
- Самый спорный момент матча – незасчитанный гол Шепелева
- Михайличенко неправильно выпустил Цыганкова
- Максимов испортил главную интригу матча
- Хорошо, что "Ворскла" не попала в еврокубки. Но Максимов – топчик
- Объединение "Зари" и "Днепра-1" – эротические фантазии Метревели
- Болотинков отвечает Цыганыку и всем хейтерам "Карпат"
- Красников рассказывает, зачем создал ФК "Металл"
- Новая загадка в рубрике ШоТоТаке
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Источник:ТаТоТаке
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