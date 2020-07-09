Евгений Красников рассказал о задачах ФК Металл и анонсировал свой разговор с Суркисом

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников прокомментировал ТаТоТаке основание в Харькове футбольного клуба "Металл". Накануне стало известно, что он сам выступает учредителем футбольной организации.

Я действительно создал в Харькове ФК "Металл". Но это любительский клуб. Сейчас первая задача - создать хорошую, сильную детскую школу.

Но сейчас я вице-президент киевского "Динамо", работаю в этом клубе. После завершения сезона у меня будет разговор с президентом [Игорем Суркисом].

Мы договорились, что после завершения сезона поговорим на эту тему и на все остальные. Пока не произошло разговора с Игорем Михайловичем - никаких телодвижений делать не буду. Дальше уже будем смотреть по ситуации.