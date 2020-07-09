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Евгений Красников рассказал о задачах ФК Металл и анонсировал свой разговор с Суркисом

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(1 голосов)

За несколько недель увидим его отставку?

Евгений Красников рассказал о задачах ФК Металл и анонсировал свой разговор с Суркисом
Новина українською

Вице-президент "Динамо" Евгений Красников прокомментировал ТаТоТаке основание в Харькове футбольного клуба "Металл". Накануне стало известно, что он сам выступает учредителем футбольной организации.

Я действительно создал в Харькове ФК "Металл". Но это любительский клуб. Сейчас первая задача - создать хорошую, сильную детскую школу.

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Но сейчас я вице-президент киевского "Динамо", работаю в этом клубе. После завершения сезона у меня будет разговор с президентом [Игорем Суркисом].

Мы договорились, что после завершения сезона поговорим на эту тему и на все остальные. Пока не произошло разговора с Игорем Михайловичем - никаких телодвижений делать не буду. Дальше уже будем смотреть по ситуации.

Напомним, что в прошлом Красников был директором в харьковского "Металлиста".

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В статье: Игорь Суркис Евгений Красников Динамо (Киев) Металл (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 14:47
Я действительно создал в Харькове ФК "Металл". Но это любительский клуб. Сейчас первая задача - создать хорошую, сильную детскую школу____________экономит Ярик
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0
0
белорус (Киев)
09.07.2020 в 13:52
За Красниковым, по ходу стоит, Ярославский. Дай бог, чтобы в Харькове возродился былой МЕТАЛЛист.
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+1
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
09.07.2020 в 14:00
Не треба. Бувший Металіст - це ще і Ярославський з його бандитським баблом. Не треба більше бандитів, тим паче тих, які вже були. Треба вчитися заробляти і створювати на свої.
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+1
-1
Trztrqtr (Украина)
09.07.2020 в 14:09
Как-то нелогично. Владельцы от Геллера до Ахметова, а это чуть ли не вся УПЛ-порядочные люди и честные бизнесмены, а Ярославского вдруг ненадо? Зарабатывать и создавать на свои-это конечно хороший лозунг, но в нынешней УПЛ, не нужной зрителю, это невозможно. Сначала должен быть играющий клуб, потом приходит зрительский интерес. Это раз. Второе-какой бизнесмен в щдравом уме прийдет и начнет вкладывать в укр.футбол с целью зпроботка, мо всеми его внутренними течениями? Вложить деньги и получить весь этот геморрой, зачем? Для вложений, у кого есть деньги, найжут гораздо более простые способы заработка.
+3
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
09.07.2020 в 14:32
Слова бувший в украинском языке нет. Колишнiй.
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.07.2020 в 14:47
ахмет, беня, сурки - не с бандитским баблом?
0
0


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