Харьковский Металл во Второй лиге будет играть в Змиеве

Новосозданный харьковский ФК "Металл" готовится получить профессиональный статус.

При этом, как сообщает Sport Arena, команда планирует проводить свои матчи в рамках Второй лиги Украины на стадионе "Авангард" в городе Змиев Харьковской области. Данный стадион был реконструирован два года назад и рассчитан на чуть более 2 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

Конечным бенефициаром клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников.

Уставной фонд ООО ФК "Металл" составляет 250 тысяч гривен.