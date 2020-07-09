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Харьковский Металл во Второй лиге будет играть в Змиеве

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На стадионе Авангард

Харьковский Металл во Второй лиге будет играть в Змиеве
Новина українською

Новосозданный харьковский ФК "Металл" готовится получить профессиональный статус.

При этом, как сообщает Sport Arena, команда планирует проводить свои матчи в рамках Второй лиги Украины на стадионе "Авангард" в городе Змиев Харьковской области. Данный стадион был реконструирован два года назад и рассчитан на чуть более 2 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.

Конечным бенефициаром клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников.

Уставной фонд ООО ФК "Металл" составляет 250 тысяч гривен.

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В статье: Металл (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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