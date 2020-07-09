Харьковский Металл во Второй лиге будет играть в Змиеве
На стадионе Авангард
Новосозданный харьковский ФК "Металл" готовится получить профессиональный статус.
При этом, как сообщает Sport Arena, команда планирует проводить свои матчи в рамках Второй лиги Украины на стадионе "Авангард" в городе Змиев Харьковской области. Данный стадион был реконструирован два года назад и рассчитан на чуть более 2 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что тренировать команду будет экс-игрок "Металлиста" и "Шахтера" Александр Кучер.
Конечным бенефициаром клуба является бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников.
Уставной фонд ООО ФК "Металл" составляет 250 тысяч гривен.
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Источник:Sport Arena
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