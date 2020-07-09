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Павелко: Движемся к решению, которое позволит вернуть зрителей на трибуны

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УАФ ведет переговоры с МОЗ

Павелко: Движемся к решению, которое позволит вернуть зрителей на трибуны
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко, комментируя финальный матч Кубка Украины между "Динамо" и "Ворсклой" (1:1, 8:7 пен.), анонсировал возможное скорое возвращение болельщиков на трибуны украинских стадионов.

"Не хватало зрителей на трибунах, хотя финальные матчи - это особое событие для болельщиков. Но мы попытались сделать участникам поединка сюрприз, включив интершум, который создавал для них привычную атмосферу. Футболисты слышали скандирование своих сторонников, и, надеюсь, это стало для них приятной неожиданностью.

Кстати, сейчас мы движемся к тому, чтобы вместе с Минздравом прийти к решению, которое позволит вернуть зрителей на трибуны, сначала - хотя бы 25 процентов от количества мест. Надеюсь, в ближайшее время мы приятно удивим болельщиков таким решением. Это станет очередным шагом на пути к возвращению к привычной футбольной жизни", - сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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