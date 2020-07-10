Карпаты исключили из УПЛ, решение УЕФА по матчу Шахтер - Вольфсбург. Главные новости за 9 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 9 июля

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ исключил “Карпаты” из сезона УПЛ 2019/20 после неявки львовян на матчи с “Мариуполем” в 24-м и 29-м турах. В оставшихся матча чемпионата соперникам “Карпат” будут засчитаны технические победы. При этом, львовский клуб имеет право подать документы на регистрацию в Первой лиге, сообщил секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Исполком УЕФА принял решение о проведении ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы – игры будут проводится на домашних стадионах команд-хозяев. Таким образом, поединок ЛЕ “Шахтер” – “Вольфсбург” состоится в Украине пятого или шестого августа. Единственное исключение сделано для пар 1/8 Лиги Европы “Интер” – ”Хетафе” и “Севилья” – “Рома”. Стадия для этих команд будет состоять из одного матча.

Вчера были сыграны последние матчи 34-го тура АПЛ. “Манчестер Юнайтед” разгромил “Астон Виллу” со счетом 3:0 (Фернандеш, Гринвуд, Погба) и вплотную подобрался к “Лестеру”. “Юнайтед” отстает от четвертого места на одно очко, от третьего – на два. В другом матче дня “Тоттенхэм” Жозе Моуриньо не смог выиграть у аутсайдера “Борнмута” и остался на девятом месте.

Также вчера состоялись матчи в Италии и Испании. Миланский “Интер” упустил победу над “Вероной”. Победу у команды Конте отнял экс-игрок “Динамо” Мигель Велозу, сравняв счет на 86-й минуте (2:2). “Интер” закончил тур на четвертом месте, пропустив вперед “Аталанту”. В Испании центральный матч дня состоялся в Бильбао. “Севилья” обыграла местный “Атлетик” (2:1) и закрепилась на третьем месте.

Комитет по вопросам этики и честной игры УАФ открыл дело против совладельца “Карпат” Олега Смалийчука. Дело возбуждено за попытку стимулировать соперников львовской команды "Рух" в Первой лиге. “Странно, что комитет этики и честной игры обратил внимание на проблему стимуляции только сейчас”, – сказал Смалийчук.

Вчера был официально опубликован календарь французской Лиги 1. Первый тур нового сезона начнется 22-го августа. "ПСЖ" начнет защиту титула игрой против "Меца", а "Марсель" сыграет с "Сент-Этьеном". Центральной игрой тура станет встреча "Лилля" и "Ренна". Планируется, что чемпионат будет завершен 23-го мая.