Старт Лиги 1, исключение Карпат и матч Шахтера с Вольфсбургом. Главные новости за 9 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеКарпаты исключили из УПЛ, решение УЕФА по матчу Шахтер - Вольфсбург. Главные новости за 9 июля
КДК УАФ исключит львовские "Карпаты" из сезона УПЛ, решение исполкома УЕФА по поводу проведения ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Дело против Олега Смалийчука, старт чемпионата Франции и обзор результатов вчерашних поединков. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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