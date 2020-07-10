  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Старт Лиги 1, исключение Карпат и матч Шахтера с Вольфсбургом. Главные новости за 9 июля. Аудио
В тренде

Старт Лиги 1, исключение Карпат и матч Шахтера с Вольфсбургом. Главные новости за 9 июля. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Старт Лиги 1, исключение Карпат и матч Шахтера с Вольфсбургом. Главные новости за 9 июля. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеКарпаты исключили из УПЛ, решение УЕФА по матчу Шахтер - Вольфсбург. Главные новости за 9 июля

КДК УАФ исключит львовские "Карпаты" из сезона УПЛ, решение исполкома УЕФА по поводу проведения ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Дело против Олега Смалийчука, старт чемпионата Франции и обзор результатов вчерашних поединков. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...